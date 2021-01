Incidente ad Avellino: Debora Prisco morta a 17 anni, alla guida la sorella Annabella (ex corteggiatrice di Uomini e Donne)

Incidente mortale ad Avellino. Debora Prisco, 17 anni, ha perso la vita nel pomeriggio di oggi, 26 gennaio, a causa dello scontro della Smart su cui viaggiava con un'auto in sosta. L'incidente è avvenuto in prossimità dell'incrocio tra Via Due Principati e Via Di Vittorio. A guidare l'auto la sorella Annabella, che nei mesi scorsi è stata protagonista di Uomini e Donne su Canale 5, ma ad avere la peggio è stata Debora, sbalzata fuori dall'abitacolo dopo il violento impatto. La giovane sarebbe morta sul colpo. La sorella è in ospedale, ancora sotto choc, ma non sarebbe in gravi condizioni. Sul posto Polizia Municipale e 118, che non ha potuto fare altro che constatare il decesso di Debora. La polizia indaga per omicidio stradale.

