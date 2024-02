Whatsapp, dal 29 febbraio stop su alcuni iPhone e altri smarthphone. I modelli interessati e cosa fare

Da marzo, su alcuni modelli di smartphone, non sarà più possibile utilizzare una delle più diffuse app di messaggistica. WhatsApp dà l'addio da giovedì 29 febbraio 2024 a tantissimi cellulari: ovviamente si tratta di modelli abbastanza obsoleti, che quindi non dovrebbero preoccupare troppo gli utenti. Tra i cellulari su cui non si potrà più utilizzare l'app di messaggistica a partire da fine mese ci sono anche degli iPhone, i costosissimi smartphone di casa Apple. La decisione è stata presa da Meta che, secondo il sito quifinanza.it, ha giustificato l’interruzione del supporto su alcuni dispositivi per motivi legati alla sicurezza e alla funzionalità.