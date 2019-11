Esplosione Alessandria, l'ultimo saluto ai vigili del fuoco morti: c'è anche il premier Conte

C'è anche, il capo squadra dei vigili del fuoco rimasto ferito nell'esplosione, nella cattedrale di Alessandria . L'uomo é sceso da un'ambulanza ed è entrato in Chiesa in carrozzella, accompagnato dall'applauso dei numerosi pompieri e delle altre persone presenti sul sagrato in attesa dell'arrivo dei feretri.

LEGGI ANCHE Cascina esplosa ad Alessandria, dalle corse di cavalli ai debiti fino alla lite in famiglia: tutte le piste dell'inchiesta

l premier Giuseppe Conte è presente ai funerali. Ad accompagnarlo il ministro dell'interno, Luciana Lamorgese, il presidente della Regione, Alberto Cirio, il sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco. Prima di entrare in Chiesa, il premier ha stretto le mani al picchetto dei vigili del fuoco schierato lungo la via che dalla piazza della Prefettura conduce al Duomo.

LEGGI ANCHE Cascina esplosa, telefonata choc del carabiniere: «Stiamo morendo, è crollato tutto»

Il vescovo di Alessandria, monsignor Guido Gallese, ha iniziato con queste parole i funerali dei tre vigili del fuoco morti nell'esplosione di Quargnento: «Siamo qui, in questo momento di dolore profondo, per chiedere la benedizione di Dio per Nino, Marco e Matteo, morti in un atto di servizio alla comunità».