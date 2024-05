Sub dispersi in Sardegna, fine tragica. Sono stati avvistati dal robot della Marina Militare a 200 metri di profondità e a circa 20 metri dal relitto del piroscafo San Marco i corpi di Stefano Bianchelli, di 56 anni, e Mario Perniciano, di 60, i due sub dispersi al largo di Villasimius domenica durante un'immersione per piazzare delle boe vicino al relitto della nave affondata l'1 giugno del 1941. I due corpi non sono stati ancora recuperati.

