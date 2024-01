Bonus 18App, carta Cultura Giovani e del merito: requisiti e acquisti possibili con i 500 euro (cumulabili) dei nuovi bonus. Via dal 31 gennaio

18App addio. Definitivamente. Dal 2024, per la precisione dal 31 gennaio, nuova veste per i bonus cultura dedicato ai più givani. La 18App va definitivamente in soffitta, sostituita da due nuove "card": la Carta Cultura Giovani e la Carta del Merito. Si tratta di due tipi di contributo, da 500 euro l'uno, cumulabili, che prenderanno forma a partitre dalla fine del mese.

Dopo il via libera del Garante della privacy, il 16 gennaio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Dm 225/2023 che regola l’attuazione della misura. E stazbilisce le modalità per l'accesso agli incentivi.