Maturità 2024, in arrivo le materie della seconda prova e i commissari esterni. Tutto quello che sappiamo

Entro pochi giorni saranno note le scelte del ministro Valditara che definiranno il primo step verso gli esami di Stato 2024.L’annuncio da parte del Ministero delle materie della Maturità viene fatto solitamente entro la fine di gennaio. Le materie che saranno oggetto della seconda prova e i nomi (e le materie) dei commissari esterni sono tra le notizie più attese in assoluto per insegnanti (futuri commissari e presidenti di commissione) e, naturalmente, per i maturandi. Gli studenti, infatti, non aspettano altro che sapere su quali argomenti concentrare tutti i loro sforzi da qui alla fine dell'anno.