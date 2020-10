© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il nuovo Dpcm che estende l’, limita anche i poteri discrezionali delle regioni, modificando il vecchio decreto del 16 maggio che assegnava alle stesse poteri ampliativi o restrittivi. Adesso invece, il provvedimento - 5 articoli - consente alle regioni di emanare soltanto misure restrittive, questo per contenere l’autonomia dei governatori che in passato anche per motivi elettorale, stravolgevano i decreti del governo, come hanno fatto Zaia e De Luca. Sulle, l’estate scorsa molte regioni hanno derogato a proprio piacimento. E la restrizione introdotta fino a fine gennaio, servirà per stoppare eventuali fughe in avanti in occasione di Natale.

