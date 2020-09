Sì all’apertura delle scuole di ogni ordine e grado in base ai calendari concordati, ma c’è l’impegno delle istituzioni scolastiche «a predisporre ogni misura utile per la gestione di casi e focolai di Covid-19, elaborate dall’Istituto Superiore di Sanità».

Scuole verso la riapertura

E’ uno dei passaggi salienti del nuovo Dcpm in vigore dal 7 settembre su proposta del ministro della Salute Roberto Speranza e degli altri ministri interessati. Il nuovo provvedimento introduce deroghe al, come per la possibilità di consentire l’ingresso «nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio/abitazione/residenza di una persona, anche non convivente, con la quale vi sia una stabile relazione affettiva».

L’altra deroga prevede ingressi «per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive e fieristiche di livello internazionale, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all’atto dell’imbarco, e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, l’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo».

