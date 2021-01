Zona rossa e spostamenti, il capo della Polizia Gabrielli: «Aumentare i controlli sulle strade»

Maggiori controlli per far rispettare le norme di contenimento anti Covid, fra le regioni. Dopo le numerose violazioni registrate durante le festività natalizie, e in particolare a Capodanno, il Capo della Polizia Franco Gabrielli, questa mattina, ha diffuso un comunicato che prevede dei controlli mirati per via del Dpcm del 5 gennaio, sugli spostamenti. Resteranno in vigore le regioni suddivise per colori: gialle, arancioni e rosse. In particolare: «I controlli, che devono essere attuati con aliquote della Polizia locale, dovranno essere accurati in considerazione del divieto, vigente su tutto il territorio nazionale, dal 7 al 15 gennaio, di spostamento tra regioni o provincie autonome e delle misure previste il 9 e 10 gennaio nonché, in relazione all'individuazione degli scenari di rischio, delle limitazioni stabilite per le zone arancioni o rosse».

