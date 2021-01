Lunedì zona gialla in 16 regioni: da Roma a Milano aprono ristoranti e musei, ma spostamenti vietati

Un caffè al bar, magari seduti e non fuori al freddo, un pranzo al ristorante e soprattutto, dopo molti mesi, una visita a un museo o a una mostra. Ancora poche ore e quasi tutta l'Italia lunedì mattina si sveglierà in zona gialla, con un allentamento dei divieti che alleggerirà il clima pesante respirato nelle ultime settimane a causa di un indice Rt elevato che finalmente si è abbassato. Complice anche una nuova interpretazione del Dpcm che ha eliminato la terza settimana di osservazione per passare nella fascia di minor rigore, interpretazione sollecitata dai governatori pressati dalle categorie vittime della stretta.

APPROFONDIMENTI LA MAPPA Zona gialla Lazio, Lombardia e 14 regioni (5 arancioni): cosa cambia... ROMA Zona gialla. Lazio, Veneto, Lombardia e Abruzzo: ecco cosa si... SALUTE L'Italia si "tinge" di giallo, le decisioni del... ALLARME VARIANTI Covid, prorogati blocco dei voli per il Brasile e il divieto di... LA LOTTA AL COVID Vaccini, a fine febbraio 6.300.000 dosi in Italia. Moderna in... COVID19 Vaccino, Lopalco: «Effetto sulla circolazione del Covid solo... LA NUOVA MAPPA Lazio zona gialla, arancioni Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e... L'EDITORIALE La guerra del siero/ L’ideologia europeista e gli errori sul... CAGLIARI Zona arancione, Sardegna ricorre al Tar. Solinas:... IL CASO Indice Rt, Iss: «In diminuzione a quota 0,84. Forti differenze... MONDO Zona rosso scuro, la conferenza stampa a Bruxelles

Scontro Ue-AstraZeneca, ‘taglio nelle consegne ingiustificato e inaccettabile’

Bollettino, dati stabili

Meno consolatoria la situazione della Sicilia e della Provincia autonoma di Bolzano che diventeranno arancioni, mentre Puglia, Sardegna e Umbria lo resteranno. E nonostante la Campania sarà gialla, Torre Annunziata si dichiara arancione. I dati intanto sembrano stabili: sono 12.715 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia (ieri erano 13.574) a fronte di 298.010 tamponi effettuati (ieri erano 268.750). Le vittime sono, invece, 421 (ieri erano 477). Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato oggi l'ordinanza che proroga il blocco dei voli dal Brasile anche per arginare il diffondersi di temibili varianti. «Ho firmato una nuova ordinanza che proroga il blocco dei voli in partenza dal Brasile e il divieto di ingresso in Italia di chi negli ultimi 14 giorni vi è transitato - ha spiegato - Manteniamo l'approccio della massima prudenza mentre i nostri scienziati continuano a studiare le varianti Covid».

Il presidente messicano: «Ho il Covid ma sto guarendo, in arrivo il vaccino Sputnik»

Regioni, cambiano colori e regole

Cambiano i colori e anche le regole: nelle regioni gialle sarà consentito muoversi liberamente tra i comuni ma sarà ancora vietato, fino al 15 febbraio e per tutti, spostarsi da una regione all'altra. Resta il coprifuoco dalle 22 alle 5 che si può infrangere per «comprovate esigenze», motivi di lavoro, salute ed emergenze. L'autocertificazione è necessaria solo dopo le 22. Nella zona gialla i bar resteranno aperti dalle 5 alle 18, dopo è vietato l'asporto dai locali senza cucina. Anche i ristoranti saranno aperti fino alle 18, dopo è permessa la consegna a domicilio e fino alle 22 è possibile comprare cibo da asporto. Sarà inoltre possibile visitare un museo o ammirare una mostra dal lunedì al venerdì ma non nei festivi e comunque con ingressi contingentati. Aperti nei giorni feriali i centri commerciali: di sabato e nei festivi farmacie, tabaccherie, edicole e alimentari situati al loro interno resteranno comunque aperti.

La nuova mappa dei colori ----> Scarica Pdf

Vaccino Astrazeneca, arriva l'ok dell'Aifa: «Fascia preferenziale dai 18 ai 55 anni»

Le zone arancioni

Nelle regioni situate in fascia arancione bar e ristoranti saranno chiusi: per i bar è consentito l'asporto fino alle 18 nei locali provvisti di cucina; per i ristoranti è permesso l'asporto e la consegna a casa. Gli spostamenti possono avvenire solo all'interno del proprio comune; si può uscire dal comune solo per motivi di salute, lavoro, necessità e urgenza. È infine consentito recarsi in due da parenti o amici dalle 5 alle 22. Nonostante i divieti tuttavia continuano gli assembramenti soprattutto per festeggiamenti, con relative multe: così a Roma dove si sono riuniti in 57 in un ristorante di sera, a Pescara (22 in un appartamento), a Bologna dove si sono ritrovati in un centinaio in centro e una ventina in una salumeria chiusa, a Napoli dove in 42 hanno festeggiato all'interno di un centro culturale e a Carrara, dove è scoppiata una rissa. Lunedì intanto si torna in classe alle superiori in tutta Italia tranne in Sicilia dove gli studenti saranno in aula tra una settimana. Dunque il primo febbraio, secondo i numeri di Tuttoscuola, saranno a scuola non meno di 7 milioni di alunni.

Covid Italia, bollettino: 12.715 casi e 421 morti. Il tasso di positività scende al 4,3%

Musei e sport

L'altra novità delle zone gialle sono i musei e altri istituti di cultura aperti. Si potranno visitare dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi, con modalità di fruizione contingentata. Alle stesse condizioni saranno aperte al pubblico le mostre. Continueranno a rimanere chiusi i cinema e i teatri. Stessa cosa per le palestre, le piscine, che rimarranno fermi. Anche se sarà consentito a chi è in zona arancione la possibilità di recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati che sono in area gialla, «per svolgere esclusivamente all'aperto l'attività sportiva di base, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento». Dal 16 gennaio al 15 febbraio 2021, poi, sarà possibile spostarsi tra le ore 5.00 e le ore 22.00, all'interno della propria regione o provincia autonoma. Dal 16 febbraio al 5 marzo gli spostamenti torneranno invece a essere consentiti da e per tutte le regioni ubicate in area gialla (salva l'eventuale sopravvenienza di nuove disposizioni limitative).

Ultimo aggiornamento: 19:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA