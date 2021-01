Il Lazio torna zona gialla. Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà infatti in giornata nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da domenica 31 gennaio. Sono in area arancione le Regioni Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e la Provincia Autonoma di Bolzano. Tutte le altre Regioni e Province Autonome sono in area gialla. È quanto si apprende da fonti del Ministero della Salute.

Zona arancione o gialla? Le Regioni in bilico. Ristoranti e musei, cosa cambia tra le fasce

Cosa prevedono le norme

Per passare a un colore con restrizioni minori una Regione deve avere indicatori sotto i limiti per due settimane consecutive. Dalla prima pagella positiva (e quindi se ne riparlerà tra sette giorni e il Lazio resterà arancione) o da quando sono iniziate le restrizioni? Ad oggi il Lazio registra un costante, anche se moderato, calo dei ricoveri. Il numero dei nuovi casi è sempre sopra a mille al giorno, anche se lontano dai 1.700-1.800 dei giorni peggiori. Solo nelle prossime ore sarà sciolto il nodo.

Ultimo aggiornamento: 18:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA