Napoli, uccide la compagna con 12 coltellate e si costituisce dopo la fuga: Ornella Pinto morta a 40 anni

Ha ucciso la compagna con 12 coltellate e poi è fuggito, prima di costituirsi alle forze dell'ordine. È accaduto la notte scorsa a Napoli: la donna, Ornella Pinto, 40 anni il prossimo mese di maggio, è deceduta all'ospedale Cardarelli dopo un delicato intervento chirurgico che ha invano tentato di salvarle la vita. L'uomo, il 42enne Pinotto Iacomino, dopo la fuga si è costituito alla stazione dei carabinieri di Montegabbione, in provincia di Terni. L'aggressione è avvenuta intorno alle 4.30, nel quartiere di San Carlo Arena. Sul fatto indagano sia la Polizia che i Carabinieri. La coppia ha un figlio minorenne.

APPROFONDIMENTI IL CASO Roma, lite per il pc da acquistare ai figli: donna accoltella il... VENEZIA Accoltella la moglie davanti ai tre figli, Victoria muore a 35 anni.... CRONACA Coronavirus, accoltella la moglie davanti ai figli a Milano ROMA Roma, settantenne accoltella la moglie alla gola e fugge in auto ROMA Roma, padre accoltella i due figli a San Lorenzo: «La tv...

Torino, albanese aggredisce e accoltella l'ex in strada: ragazza 20enne in prognosi riservata

Il decesso «è sopraggiunto per un arresto cardiaco al termine di un delicato intervento mediante il quale le équipes del Trauma Center e di Chirurgia Toracica hanno cercato di risolvere le profonde lesioni polmonari». La direzione strategica Cardarelli, per voce del direttore generale Giuseppe Longo, esprime grande dolore per la perdita di questa giovane vita. «L'ennesimo episodio di aggressione e omicidio nei confronti di una donna - dice il direttore generale - un gesto vile e di una brutalità inaudita. Fatti come questo dovrebbero spingerci ad una riflessione profonda su quanto sta accadendo. Siamo vicini alla famiglia di questa giovane madre e a tutte le donne». La donna sarebbe stata accoltellata dal marito nella loro abitazione per motivi che devono essere ancora chiariti. L'uomo si è costituito ai carabinieri ed ora si trova in stato di fermo.

Ultimo aggiornamento: 11:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA