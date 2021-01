Roma, settantenne accoltella la moglie alla gola e fugge in auto

Accoltella alla gola la moglie e poi scappa in auto, ma viene rintracciato e portato in commissariato. É successo nella tarda mattinata di oggi in via Sant'Igino papa, nel quartiere Primavalle di Roma.

Sono le 11:30 circa, quando dopo essere stata accoltellata dal marito una donna di 71 anni viene vista uscire dalla sua abitazione con tanto sangue che sgorga direttamente dalla gola. I testimoni raccontano che la settantenne si trovava in gravi condizioni, è stata aiutata dai vicini di casa che hanno provato a tamponare l'emoragia provocata all'accoltellamento.

Il marito, anche lui settantenne, è scappato con la sua auto, ma è stato prontamente rintracciato dalla Polizia, intervenuta sul posto.

La donna è stata trasportata all'ospedale Gemelli di Roma, dove è ora ricoverata. Il marito, ferito, si trova invece ricoverato al Cristo Re.

