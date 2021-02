La lite furiosa in famiglia e alla fine lei, la moglie, ha accoltellato il marito che versa in gravi condizioni. E' accaduto questa mattina, poco dopo le 9.30, in vicolo di Passo Lombardo, in zona Romanina, nella Capitale. La donna, G. M., 47 anni, è stata arrestata per tentato omicidio. L'uomo, 49, è ricoverato al Policlinico Tor Vergata, dovrà essere operato: la coltellata gli ha perforato un polmone. Le sue condizioni sono gravi, ma non è in pericolo di vita.

