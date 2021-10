Donna ha infarto in strada, morta dopo 90' di agonia in attesa dell'ambulanza

Domenica 31 Ottobre 2021, 14:58

Tragedia oggi a Villa San Giovanni, comune del Reggino in Calabria, noto per essere scalo dei traghetti in arrivo e partenza per la Sicilia. Una donna è morta colpita da infarto in città. La donna, con i soccorritori e un medico hanno atteso per un'ora e mezza l'arrivo dell'ambulanza, giunta sul posto, fra l'altro, senza il dottore a bordo. Il dramma ha avuto il suo culmine quando la donna, in condizioni aggravatesi via via sempre più, è morta prima dell'arrivo dei soccorsi. A denunciare l'episodio, accaduto a Villa San Giovanni e di cui scrive il sito il Reggino.it, é stato un medico, Salvatore Oriente, componente del gruppo di persone che hanno tentato di strappare la donna alla morte. Era stato lo stesso Oriente a chiedere l'intervento del 118.

APPROFONDIMENTI SALZANO Paola Ragazzo, malore fatale a cena: muore a 62 anni davanti al... GIULIANOVA Avvolta dalle fiamme mentre cucina, intervento inutile: Luisa... TREVISO Muore a 49 anni dopo il vaccino: difficoltà a respirare,... VILLANOVA DEL GHEBBO Mamma muore a 42 anni, Nicoletta stroncata da un arresto... SARDEGNA Sassari, allenatore di calcio muore d'infarto: il cuore di... TREVISO Conegliano, Rosanna Savi si sente male mentre è in auto:... BELLUNO Malore per Alessandra: «Non mi sento bene», crolla... PESCARA L'odissea dell'architetto Prospero Antonelli:... PERSONE Morta Romy Walthall, chi era l'attrice Usa stroncata da un...

Uccisa nel bar a coltellate per aver rifiutato il killer, la barista: «L'ha colpita più volte alla schiena, sembrava un horror»