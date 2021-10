Paola Ragazzo, malore fatale a cena: muore a 62 anni davanti al compagno, choc a Venezia

Domenica 17 Ottobre 2021, 12:48 - Ultimo aggiornamento: 12:51

Ha suscitato profondo cordoglio a Salzano (Venezia) la prematura scomparsa di Paola Ragazzo di 62 anni: era molto conosciuta anche e soprattutto perché da oltre 30 anni lavorava presso il ristorante pizzeria all'Albera in via De Gasperi. Lunedi scorso aveva regolarmente lavorato all'ora di pranzo mentre alla sera era libera dal servizio e si era recata fuori a cena con il suo compagno Mario.

Improvvisamente un malore la colpisce e viene subito portata prima all'ospedale di Camposampiero e poi a quello di Padova dove nel pomeriggio di mercoledì veniva a mancare. Sconvolti i titolari del ristorante pizzeria che avevano lavorato assieme fino a poche ore prima della tragedia. Sebastiano, Rosa, Antonio, Giuseppe, Gennaro e i numerosi collaboratori del ristorante pizzeria si sono stretti intorno al dolore del figlio Michele, della sorella Adriana, dei fratelli Adriano e Riccardo oltre che al compagno Mario. La famiglia Ragazzo è molto conosciuta a Salzano dove peraltro molti portano questo cognome.

FUNERALI

Il Santo Rosario verrà recitato domani, lunedì alle ore 19.30, in chiesa a Salzano mentre i funerali si svolgeranno martedi alle 15 sempre in chiesa a Salzano. Dopo la cremazione le ceneri di Paola Ragazzo verranno portate in cimitero a Salzano.