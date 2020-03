Coronavirus, babysitter gratis ai dipendenti dell'azienda durante il periodo di scuole chiuse

Per le coppie di lavoratori non è semplice accudire i figli, soprattutto in un periodo come questo in cui le scuole sono chiuse per l'emergenza coronavirus. Per questo motivo un'azienda del Vicentino, la Euronewpack di Thiene, attiva nel settore degli imballi, è intervenuta con un progetto di welfare a favore soprattutto delle mamme lavoratrici, offrendo gratis un servizio privato di baby sitter per i bambini dei dipendenti. Lo ha deciso oggi il Cda di Euronewpack, presieduto da Daniela Pendin.

«La nostra azienda - dice Pendin - ha 77 dipendenti, delle quali circa metà sono donne, la maggior parte giovani e quindi con uno e in alcuni casi anche due figli piccoli. A fronte di una situazione come questa abbiamo deciso di offrire a loro la possibilità di una continuità lavorativa, nel pieno rispetto del diritto al lavoro e della serenità familiare». «È una decisione - aggiunge - che abbiamo preso nonostante le difficoltà legate a questa emergenza sanitaria, che incideranno a livello economico anche sulla nostra azienda».

Per il servizio l'azienda ha contattato uno studio di professioniste, composte da un'insegnante, una psicologa e una logopedista: i bambini, di età compresa tra l'asilo e le scuole elementari, saranno suddivisi in gruppi diversi e collocati in una struttura, distante pochi minuti dall'azienda, dotata di varie stanze per evitare eccessivi contatti.

