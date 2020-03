Coronavirus, paziente di 101 anni guarisce e torna dalla moglie: «Devo prendermi cura di lei»

Il più anziano paziente guarito da coronavirus ha 101 anni. Il record in Cina, dove il signor Dai lo scorso 4 marzo è stato dimesso dall'ospedale Optics Valley di Wuhan. Dopo una settimana di cure e due di quarantena l'anziano è guarito dall'infezione da coronavirus, facendo così ritorno a casa, dove lo attende la moglie 92enne. «Devo prendermi cura di lei» ha detto l'uomo, come riportano i media cinesi. L'uomo di 101 anni guarito da coronavirus ha stabilito così un nuovo record: prima di lui la persona più anziana a sconfiggere Covid-19 era stata la 98enne cinese Hu Hanying. La donna era stata ricoverata insieme alla figlia di 54 anni in gravi condizioni, ma entrambe sono guarite dopo le cure.

11:01

