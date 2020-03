Coronavirus, scrive sui social: «D'Urso e Ferragni peggio di Covid-19». È positiva al tampone a Prato

Veniva da un viaggio a Bergamo la prima contagiata dal coronavirus a Prato, già dimessa dal reparto malattie infettive dell'ospedale Santo Stefano e messa in quarantena a casa. La sua vicenda ha fatto molto discutere sui social, in quanto la donna - 44 anni residente a Firenze - ha raccontato su Facebook di essersi recata autonomamente al pronto soccorso dopo aver avvertito i primi sintomi a casa dell'anziana madre. La donna è stata travolta dalle critiche social per la sua imprudenza, ma dal suo profilo emergono ulteriori dettagli che hanno indignato non poco gli utenti della rete.

Come riporta la pagina Fb "Il milanese imbruttito", la donna avrebbe pubblicato uno stato alcune ore prima di accusare i primi sintomi: «La D’Urso e la Ferragni sono peggio del Coronavirus! Ma esiste un antiparassitario per debellarle?». Ironia del destino, Covid-19 ha colpito proprio lei che, sempre attraverso Facebook, ha raccontato tutta la sua trafila clinica, condividendo persino le pagine dei giornali che parlavano di lei. Per fortuna gli accertamenti non hanno evidenziato particolari complicazioni, così la 44enne è stata dimessa dall'ospedale e messa in quarantena domestica a Firenze insieme alla madre, risultata negativa al tampone.

