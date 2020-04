Coronavirus, in viaggio da Savona a Pavia per andare dal padre che sta morendo: sanzionato

Si è messo in viaggio, da Savona a Pavia, per andare a trovare il padre in fin di vita, ed è stato multato. È successo a un uomo di Pietra Ligure (Savona), fermato ieri mentre era in auto in provincia di Pavia dai carabinieri di Santa Giuletta. L'uomo, beneficiario della legge 104 per assistere il padre malato terminale, ha spiegato di essere andato nel pavese per l'ultimo saluto all'anziano genitore, ma i militari non hanno ritenuto si trattasse di «assoluta urgenza» e hanno sanzionato il savonese per violazione del Dpcm sul Coronavirus.

Ultimo aggiornamento: 14:40

