Roma, controlli anti Covid: multati e chiusi due esercizi commerciali a Primavalle

Sono cinque gli esercizi commerciali ispezionati negli ultimi giorni dagli agenti del commissariato Primavalle, impegnati nei controlli per il rispetto delle misure per il contenimento del Covid19. Chiusure dai 2 ai 5 giorni per 3 locali a via Torrevecchia. I poliziotti hanno infatti trovato alcuni dipendenti a toccare e pulire della verdura, senza dispostivi di protezione individuale, contrariamente a quanto stabilito dall'ordinanza regionale del 10 marzo scorso. La chiusura è scattata in quanto tutte e tre le attività erano già state sanzionate in precedenza per lo stesso motivo. Multa anche per un banco all'interno del mercato rionale in via Pasquale II, il cui personale non era in regola con i dispositivi di protezione individuale. Un'altra sanzione amministrativa, per 1.032 euro, è scattata infine per il titolare di un negozio di articoli per la casa. Le mascherine vendute nel negozio, infatti, sono risultate prive della certificazione dell'Istituto superiore della sanità o dell'Inail, come invece richiesto dal decreto legislativo del 17 marzo.