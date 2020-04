Coronavirus, niente conferenza stampa con Angelo Borrelli: la delusione degli ammiratori

Coronavirus, difficile per molti rinunciare all'appuntamento quotidiano con Angelo Borrelli. Oggi è stato il primo giorno senza di lui in diretta: dopo circa due mesi (il primo punto stampa risale al 24 febbraio scorso) non si è tenuta la quotidiana conferenza stampa del capo della Protezione civile che ha accompagnato gli italiani fin dall'inizio dell'emergenza.

L'appuntamento sarà previsto d'ora in poi solo il lunedì e il giovedì alle 18. Un'assenza particolarmente sentita perché, a giudicare dai commenti apparsi sulla bacheca di facebook del Dipartimento nazionale della Protezione civile, Borrelli si è ritagliato un posto nel cuore degli italiani.



«No, hanno smesso con le dirette... le conferenze stampa saranno due volte a settimana», esclama un utente. Alcuni che non hanno ancora appreso la notizia si chiedono: «Ma oggi niente diretta?».

Qualcuno prova a rispondere alle domande postate da altri assidui frequentatori della pagina. E c'è chi scrive: «Grazie ma ci manca la diretta con il Dottor Borrelli e gli Scienziati!». Tra domande sui dati e qualche commento polemico spicca infine un chiaro: «Rivogliamo Borrelli».

