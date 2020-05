La professoressa della d'Annunzio nella task force di Conte e Borrelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dalle terapie intensive al Cts., rianimazione e terapia intensiva (Siaarti), è entrata a far parte deldell’emergenza coronavirus, team presieduto dal capo della Protezione civile,e voluto. Nata a Cesena, 65 anni, laureata nel 1980 in medicina presso l’Università di Bologna e specializzata in Anestesia e rianimazione presso lo stesso ateneo nel 1983 - informa la Siaarti in una nota -presso l’e direttore (sempre a Chieti) dell’Unità complessa di Anestesia, rianimazione e terapia intensiva.Riconosciuta esperta in ambito internazionale di sicurezza clinica, medicina perioperatoria e tecniche di gestione delle vie aeree, ha coordinato la stesura e l’implementazione di numerose Linee guida nazionali ed europee; è inoltre autrice di oltre 430 lavori, la maggior parte dei quali pubblicati su libri e riviste scientifiche nazionali e internazionali.che, all’inizio della fase più drammatica dell’epidemia, ha messo punto un documento - inviato agli anestesisti e rianimatori e molto discusso - per gestire l’ammissione in terapia intensiva nel caso in cui i pazienti fossero più numerosi delle risorse disponibili per salvarli.