Coronavirus, nel Lazio i guariti salgono al 17%. Tutti i dati provincia per provincia

Stabile e in via di miglioramento la situazione coronavirus nella Capitale. A Roma, ieri, non si è registrato nessun decesso e sale il numero dei guariti che arriva a toccare quota 17%. Buone notizie anche dagli altri capoluoghi con Rieti in testa, dove ieri si sono registrati zero positivi.Si amplia la forbice tra coloro che escono dalla sorveglianza domiciliare (17.918) e coloro che sono entrati in sorveglianza (11.960) di circa 6 mila unità, mentre in tutta la regione si sono registrati cinque decessi. Si tratta di persone, tutte in età avanzata, sono morte a causa del coronavirus che ha aggravato il quadro clinico, già compromesso da altre patologie.L'unità di crisi Covid-19 della Regione ha diffuso alcuni dati che forniscono alcune importanti informazioni sull'andamento del virus nel Lazio.Dei casi COVID-19 finora confermati nel Lazo il 26% è ricoverato in una strutta sanitaria, il 48% è in isolamento domiciliare e il 4% è in terapia intensiva. I guariti sono il 17%%. L'età media dei casi positivi è di 58 anni. Il sesso è ripartito in modo omogeneo: il 50% sono di sesso maschile e il 50% di sesso femminile. I casi positivi sono così distribuiti: il 34,7% è residente a Roma città, il 32,5% nella Provincia, il 9,9% a Frosinone, il 5,4% a Rieti, il 6,5% a Viterbo e l'8,7% a Latina. Il 2,4% proviene, invece, da fuori Regione