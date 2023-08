Carbonara Cheesecake, la ricetta su Instagram scatena la polemica: «Il Food Porn vi sta sfuggendo di mano. Mi viene da piangere. Perché?»

Il cibo elimina le distanze. Così la carbonara (tipico piatto romano) diventa una cheesecake (dolce targato Usa). È l'ultima proposta lanciata dalla pagina Instagram Napoli Food Porn, la carbonara cheesecake, che però accende la polemica. Gli ingredienti sono gli stessi della rinomata pasta, ma la lavorazione è quella della torta.

Cheesecake alla carbonara, la ricetta divide

Così, si legge nella ricetta, bisogna tagliare il guanciale a listarelle rosolato in padella e, al posto dei biscotti si usano dei taralli al pepe (frullati) a cui si aggiungono il burro fuso per preparare la base, il composto va poi fatto riposare. E la crema come si fa? 250 gr di pecorino romano, 350 gr di Philadelphia, 350 gr di ricotta, un filo di grasso del guanciale (precedentemente messo in padella) e un bicchierino di acqua calda. poi tutto va assemblato, come si fa nelle migliori cheesecake.

I commenti

I puristi su Instagram rabbrividiscono: «Sta cosa del food porn vi sta sfuggendo di mano» e ancora: «Mi viene da piangere. Come fare la pizza con l'ananas» e c'è chi si chiede «ma perché?». ma non solo critiche c'è anche chi apprezza. «Ma statevi zitti e provate ad apprezzare perlomeno la fantasia nel creare questo simpatico piatto» Tra critiche e approvazioni il video della ricetta ottiene più di 57mila persone e 1.000 commenti.