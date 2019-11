Cane corso azzanna poliziotto che lo uccide a colpi di pistola: ferito anche il cagnolino dell'agente

Per difendersi ha dovuto uccidere a colpi di pistola un cane corso del peso di 70 chilogrammi che l'aveva aggredito azzanandolo mentre difendeva il suo cagnolino a Varese . Il grosso molosso era scappato ai padroni. L'agente è finito in ospedale con una costola rotta e diverse ferite.Per difendersi l'uomo sarebbe stato costretto a sparare. L'animale è morto dopo essere stato trasportato in un ambulatorio veterinario. E' accaduto nei giorni scorsi, ma la Polizia lo ha confermato soltanto oggi. Il fatto è avvenuto mentre l'agente fuori servizio passeggiava per strada insieme al suo cagnolino.Medicato in ospedale, il poliziotto è stato dimesso con una prognosi di venti giorni. Ora è al vaglio la posizione dei proprietari del cane che rischiano un'accusa per omessa custodia dell'animale.Il cane corso è, fra i molossi, quello considerato meno aggressivo e più ubbidiente al padrone. Difficilmente attacca cani di taglia inferiore.