Pitbull azzanna cane da caccia e padrone: tutti e due feriti. L'animale è grave

Una ferita alla mano con dieci giorni di prognosi per lui e, per il suo cane da caccia, cure dal veterinario un po’ più importanti ma non da compromettere la vita dell’animale. La paura e la polemica, però, quelle restano: perché per un 59enne di Campo di Fano, frazione di Prezza, l’episodio avvenuto l’altra sera poteva avere conseguenze ben più gravi.

Mentre passeggiava con il suo cane lungo le vie della frazione, infatti, un pitbull sfuggito verosimilmente da un recinto ha aggredito il suo cane da caccia senza dare il tempo al padrone di realizzare cosa stava accadendo e di richiamare a sé il suo fedele amico.

Così, nel tentativo di difendere l’animale, l’uomo si è frapposto tra i due cani, rimediando una ferita alla mano destra, costretto a ricorrere alle cure del pronto soccorso che ha rilasciato una prognosi di dieci giorni per le ferite riportate; il suo cane, invece, è stato curato da un veterinario con danni un po’ più gravi.

La vicenda è finita comunque sull’agenda della polizia che sta ora cercando di capire di chi sia il pitbull in libertà e se ci sono gli estremi per una segnalazione all’autorità competente, non esclusa la necessità di catturare il cane e sanzionare i proprietari.