Vasto, passeggia all'alba, turista azzannata in spiaggia: «Era un lupo»

Azzannata sulla spiaggia tra Punta Aderci e Libertini, a Vasto, in provincia di Chieti, in uno dei tratti di mare più bello d'Abruzzo. Ai medici del pronto soccorso dell'ospedale “San Pio” di Vasto la turista 37enne di Mantova, ha riferito: «Era un lupo». La donna ha girato con il suo cellulare un video, poco prima dell'aggressione, dove si vede l'animale correre sulla spiaggia. Ci sono indagini in corso da parte della Forestale. A scagliarsi contro la turista potrebbe essere stato anche un cane randagio o un ibrido, come da tempo se ne vedono nel Vastese. La donna verso le 6 di ieri mattina stava passeggiando sulla spiaggia quando è stata attaccata e morsa più volte: per mettersi in salvo è andata in acqua. L’animale è stato allontanato da altre persone presenti. La donna ha riportato numerose ferite da morso diffuse su tutto il corpo e concentrate sulle gambe.