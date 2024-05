Pozzolo: «È stato il capo scorta di Delmastro a prendere la pistola e a sparare»

Dopo quattro mesi e mezzo dallo sparo di Capodanno, Emanuele Pozzolo rivela alla Procura il nome di chi avrebbe fatto partire lo sparo a Capodanno. Indica Pablito Morello, il poliziotto penitenziario che fa da capo scorta al sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro.

Pozzolo accusa Morello di aver sparato

Sarebbe stato Morello, secondo il deputato (sospeso) di Fratelli d'Italia, a fare esplodere in maniera accidentale dal revolver regolarmente detenuto da Pozzolo, il colpo che nella sede della pro loco di Rosazza ferì alla coscia il genero di Morello, Luca Campana. Lo scrive oggi Repubblica. Pozzolo, l'unico indagato, è stato convocato ieri in procura a Biella per l'interrogatorio nel primo pomeriggio - si legge nell'articolo -. Era stato lo stesso politico, due settimane fa, a chiedere alla procuratrice Teresa Angela Camelio di essere sentito. «È stato Morello a prendere in mano l'arma e a fare partire accidentalmente un colpo», avrebbe detto il deputato. Una versione che ora verrà verificata dagli inquirenti.