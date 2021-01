Desta non poca preoccupazione la crescente presenza di lupi nelle vicinanze dei centri abitati. Numerose le segnalazioni di avvistamenti in diverse località del Vastese e un episodio, avvenuto ieri mattina, ha creato non poca apprensione. Una giovane era in un casolare di sua proprietà in frazione Cannavina a Schiavi di Abruzzo, in provincia di Chieti, e, mentre era in una cantina con due cani, ha sentito i cani nel locale adiacente abbaiare. È rimasta di sasso quando ha visto, a due metri da lei, un lupo che, dopo essere entrato nella cantina, aveva afferrato un cane di piccola taglia e, noncurante della presenza della donna, è fuggito via con la sua preda tra le fauci.

Sono diversi gli attacchi predatori ai danni di allevamenti e di animali domestici. «Nelle scorse settimane - spiega Francesco Bottone, giornalista e cacciatore di Schiavi di Abruzzo - si sono verificate almeno 6-7 aggressioni nelle frazioni del paese in cui cani sono stati sbranati dai lupi». Le autorità locali sono state informate dei diversi episodi e hanno trasmesso la segnalazione ai carabinieri forestali. «L'episodio di ieri - aggiunge Bottone - è preoccupante perché il lupo non ha mostrato timore per la presenza umana». Emerge quindi la necessità di trovare soluzioni efficaci per allontanare i lupi dai centri abitati, dove ormai entrano con sempre maggiore frequenza con non poca preoccupazione dei cittadini.

