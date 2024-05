“Chiedimi New York”, dal 15 maggio in uscita il nuovo libro della travel designer Giada Pellizzari

Già disponibile in pre-order online e in libreria esce il 15 maggio per EPC Editore CHIEDIMI NEW YORK, il primo libro di Giada Pellizzari, travel designer con una community di oltre 70mila persone. Sabato 18 maggio alle ore 15.30 Giada incontrerà i suoi follower per un firmacopie presso la Libreria Feltrinelli in Via Quattro Spade 2 a Verona, la sua città natale, successivamente sono previsti altri due firmacopie, uno a Milano il 25 maggio presso la Libreria Internazionale Ulrico Hoepli Via Hoepli 5 alle ore 16 e l’altro il 5 giugno a Verona con la Libreria Gulliver presso Corte Dogana alle ore 21.00.

Dopo numerose esplorazioni cominciate nel 2010, l’autrice realizza un’originalissima raccolta di risposte alle centinaia di domande che nel corso degli anni le sono state poste dai suoi follower, con l’obiettivo di accompagnare passo dopo passo i viaggiatori in partenza per la Grande Mela durante il loro soggiorno.