Fidanzati morti a Napoli, Vincenzo Nocerino e la ragazza trovati in un box: ipotesi della fuga di gas

Giallo a Secondigliano: due cadaveri sono stati rinvenuti in un'auto in un garage in via Fosso de Lupo. Si tratta di un uomo e di una donna, i corpi di entrambi nudi. Per ora è noto solo il nome del giovane, Vincenzo Nocerino, 24 anni, incensurato, e sarebbe stato proprio il padre di lui a ritrovare i corpi questa mattina poco dopo le 8.30. Indagano i carabinieri, non si esclude l'ipotesi del doppio suicidio.

La ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione, i due giovani sarebbero rimasti uccisi dai gas di scarico dell'auto o di una vecchia stufa.

Tra le palazzine della zona, densamente popolata, s'è radunata una piccola folla di curiosi. Sul posto è appena giunto il medico legale, e a breve arriverà anche il pm di turno della Procura.

Al momento è difficile fare ipotesi sulla eventualità di un suicidio. Come detto, i corpi dei due giovani - quello della ragazza non è stato ancora identificato - erano riversi nudi all'interno dell'utilitaria: i due, ma anche questa resta un'ipotesi al vaglio dei carabinieri che indagano, avrebbero cercato un momento di intimità all'interno del box che si trova a fronte strada della prima Traversa Fosso del Lupo, che nonostante il nome tradisca essere un luogo solitario, si trova invece a poche decine di metri dal parco San Gaetano di Secondigliano, ed è una strada sulla quale si trovano molti palazzi ed è densamente abitata.

Dolore e sconcerto tra i residenti. Chi conosceva Vincenzo - incensurato - lo descrive come un ragazzo buono e educato, sempre sorridente. I militari dell'Arma tengono lontani dal luogo del ritrovamento curiosi e giornalisti, sul posto sono in azione i carabinieri del Rilievi scientifici.