Campania, la regione più popolosa dell'Italia meridionale

La Campania è una regione, a statuto ordinario, dell'Italia meridionle conosciuta per le rovine antiche e la spettacolare costiera. Con i suoi 5.679.759 abitanti é la terza regione per numero di abitanti (dopo Lombardia e Lazio). Ha una superficie di 13670,95 km². È situata tra il mar Tirreno a ovest e l'Appennino meridionale a est. La regione confina a nord-ovest con il Lazio, a nord con il Molise e a est con Puglia e Basilicata. Napoli, il capoluogo di regione, è una città molto animata circondata da un ambiente naturale straordinario, con il rinomato Monte Vesuvio grigio a forma di cono e le profonde acque blu del Golfo di Napoli. A sud, nella Costiera Amalfitana, si trovano cittadine colorate a tinte pastello come Positano, Amalfi e Ravello, incastonate tra le rocce e il mare.

