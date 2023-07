Meteo, il caldo record tornerà ad agosto? Ad inizio mese la (sorprendente) svolta, domani grandinate al Nord

Italia divisa in tre in quest'ultimo fine settimana di luglio dal punto di vista del meteo, con al Nord temporali attesi con grandine, al Centro temperature più accettabili, e al Sud valori ancora sui 38 gradi. Per agosto la previsione a 7 giorni delineata dal climatologo Luca Mercalli, presidente della Società Meteorologica Italiana (Smi), evidenzia un quadro di ritorno alla normalità per la stagione con una svolta per molti versi sorprendente visto il luglio record. E se le temperature sono previste nella norma, per i temporali al Nord «non possiamo fare previsioni, trattandosi di episodi molto brevi, limitati nel tempo e nello spazio».

Meteo sabato e domenica, caldo e temporali: temperature in aumento al Sud, violenti nubigrafi al Nord

Ad agosto temperature in discesa

Mercalli sottolinea come nei primi 7 giorni di agosto le temperature massime, oscilleranno tra 31 e 33 gradi al Nord, e «qualche giorno farà addirittura fresco», mentre al Sud il termometro rimarrà al di sotto dei 40 gradi.

Il climatologo, ricordando come le previsioni oltre i 7-10 giorni non abbiano significato perchè poco attendibili, spiega che l«'anticiclone africano che ha tenuto l'Italia per 15 giorni sotto una cappa di calore si è ritirato da dove è venuto. E al momento non si intravedono ulteriori ondate di calore entro la prima settimana di agosto». Il caldo estremo delle scorse settimane, così come le violente grandinate nel Nord Italia, secondo il presidente della Smi sono collegate ai cambiamenti climatici per loro maggiore frequenza e intensità. Temperature di 48 gradi in Sardegna «e chicchi di grandine di 19 centimetri, giganti in base alla classificazione, caduti ad Azzano Decimo (Pordenone), ma anche il ciclone che ha colpito il Veneto come accaduto pochi giorni fa e la disastrosa alluvione in Romagna del maggio scorso: sono tutte manifestazioni dei cambiamenti climatici, rileva Mercalli, ma attenzione: se non ci fosse stato il riscaldamento globale avremmo avuto lo stesso questi fenomeni, ma sarebbero stati molto meno intensi e frequenti». Anche nell'ultimo weekend di luglio non mancheranno temporali a tratti forti al Nord.

Meteo, Sottocorona lancia l'allarme: «Oceano Atlantico 0,5 gradi più caldo, 5 gravi conseguenze»

Agosto "fresco", la conferma di 3BMeteo

«L'estate cambia nuovamente passo col mese di agosto che nella prima parte vedrebbe meno possibilità di rimonte anticicloniche nord africane - spiegano i previsori di RbMeteo - anzi, secondo le tendenze a lungo termine, c'è una buona possibilità che la prima parte del mese possa essere caratterizzata da afflussi di correnti dal Nord Atlantico alternate a temporanee rimonte anticicloniche. Questo sarebbe alla base di un caldo tutto sommato nella norma e con la possibilità di affondi di aria instabile sulla nostra Penisola in transito da nord verso sud. Nella seconda parte di agosto, seppur con una bassa possibilità vista la distanza temporale, non si esclude un aumento della pressione sulle regioni del Centro Sud con fasi più stabili e temperature in aumento. il Nord italia invece sarebbe lambito da code di perturbazioni con episodi di instabilità».

Caldo, bollino arancione nel weekend

Intanto torna quanche bollino arancione nel bollettino ondate di calore del ministero della Salute: domenica sono 10 le città, su 27, contrassegnate dall'indice di temperature elevate e condizioni che possono avere effetti negativi per persone fragili, anziani e bambini, (Perugia, Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Catania, Palermo, Pescara, Rieti, Roma). Mentre per le altre i bollini resteranno verdi o gialli.