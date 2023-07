Meteo, Sottocorona lancia l'allarme: «Oceano Atlantico mezzo grado più caldo, 5 gravi conseguenze»

Meteo estremo, cosa sta accadendo? Una chiave di interpretazione la fornisce Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, che guarda a un inquietante vicino di casa, l'Atlantico. «Studio fatti sugli ultimi 100-150 anni ci dicono che la temperatura dell'oceano non è stata mai così alta e nel 2023 sui assiste a una progressione mai vista». Sottocorona parla di 0,5 gradi in più rispetto al passato («un valore altissimo che non si era mai visto»), con gravi coseguenze climatiche che sono fondamentalmente cinque:

Aumento del livello del mare Perdita della biodiversità Modifica delle correnti oceaniche Acidificazione delle acque Pesca e acquicolture

Caldo, ad agosto il calo delle temperature: arriva l'estate mediterranea. Le previsioni del weekend

Spiega ancora Sottocorona: «Mezzo grado in più sembra poco, ma non lo è e se continuiamo così sarà sempre peggio. È come un treno pesantissimo che si muove piano ma ha ujna tale inerzia che non si può più fermare». Intanto sull'Italia arriva una nuova allerta meteo: «Domenica ci saranno forti piogge che taglieranno in due il Veneto - dice Paolo Sottocorona - assisteremo a temporali molto forti e le temperature saranno comunque in aumento».

Incendi, esperto: favoriti da condizioni meteo ma la mano è dolosa