Rovigo, guerra agli autovelox: abbattuto (ancora) il rilevatore sulla Regionale 482. La popolazione ha un nuovo beniamino: "Fleximan"

Non sarà il supereroe che meritano, ma di certo è quello di cui avevano bisogno. Fatto sta che adesso a Giacciano con Baruchella - placido paesotto di duemila anime in provincia di Rovigo che senza dubbio si sarebbe risparmiato gli onori delle cronache per questa storia - la popolazione ha un nuovo beniamino: Fleximan.

Così è stato ribattezzato sui social l'ignoto giustiziere che, armato di flessibile, ha preso di mira il famigerato autovelox al chilometro 51 della strada regionale Altopolesana.

Trattasi di flagello non indifferente per residenti e non: da quado è stato installato, il macchinario ha fatto qualcosa come una multa ogni due minuti, salassando oltremodo le tasche dei baruchellesi (e non solo: a cadere vittime dell'implacabile apparecchio sono stati anche i residenti di ben 23 Comuni limitrofi).

Ed è qui che entra in scena Fleximan. Il quale ha deciso di risolvere il problema alla radice, tagliando il palo dell'autovelox e danneggiandone l'occhio elettronico.

L'aveva fatto una prima volta a maggio, costringendo l'amministrazione a sostituirlo con uno nuovo. E l'altra notte l'ha fatto di nuovo: supporto segato alla base e telecamera "accecata". Da cui le - se non giustificabili di certo comprensibili - felicitazioni via internet della cittadinanza: «Gloria a Fleximan nell'alto dei cieli».



Quanto sia sentito il problema nella zona, d'altronde, lo dimostra il fatto che Fleximan non è solo. Anche a Cadoneghe, provincia di Padova, c'è un autovelox killer da 24mila multe in un mese. Qualcuno l'ha fatto saltare in aria.

