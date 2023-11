Autovelox distrutto (di nuovo) sulla Regionale 482 Altopolesana: è la seconda volta. «Una multa ogni due minuti»

È successo ancora. Dopo nemmeno due mesi dal suo ritorno in funzione, l'autovelox di Baruchella è stato abbattuto di nuovo. Sempre con le stesse modalità. La scoperta, questa mattina,martedì 2 novembre, con il palo segato alla base e l'occhio elettronico accecato da mani ignote.

L'autovelox della discorsdia

L'impianto di rilevamento installato sulla Regionale 482 Altopolesana, l'ex Statale Ostigliese, a Baruchella, è stato attivato il 12 aprile, ma già il 29 maggio era stato messo fuori uso.

Era tornato in funzione, dopo i necessari lavori di ripristino, il 9 settembre scorso. Un tratto di strada dove in pochi rispettano i limiti di velocità, con le sanzioni che erano fioccate con un ritmo di circa una ogni due minuti.

Le polemiche

Dopo le polemiche, soprattutto sui social, qualcuno ha pensato di passare all'azione usando le maniere forti, utilizzando un flessibile e segando il palo del velox. Per due volte. E per due volte è stato abbattuto, con le stesse modalità, anche il velox installato a gennaio a Bosaro al chilometro 51 della Statale 16 Adriatica, che lì prende il nome di via Nazionale, entrato in funzione il 20 marzo ed abbattuto una prima volta il 19 maggio, poi di nuovo il 19 luglio.