Città della Pieve, auto travolge e uccide Alberto Baccelli

Un uomo di 70 anni, Alberto Baccelli, è morto ieri sera intorno alle 20 travolto da un’auto finita fuori strada lungo via Marconi. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, una Jeep è sbandata finendo prima contro due auto e poi ha travolto, dall’altra parte della strada, il pensionato che stava camminando lungo il marciapiede. Il suv ha finito la corsa contro altre due auto. «Ho sentito un botto-racconta al telefono il sindaco Fausto Risini-mi trovano a un centinaio di metri dal luogo dell’incidente». Baccelli, ex bancario, è molto conosciuto in città dove la famiglia gestisce una nota pasticceria. Al volante del suv un turista che soggiorna a Castiglione del Lago. Con lui c’era la moglie.