Anziana in ospedale, la badante le ruba soldi e gioielli: denunciata. Gli agenti della Squadra Mobile di Ancona sono riuscire ad individuare e a denunciare a piede libero una 34enne peruviana per furto e di ricettazione aggravate. La donna accudiva come badante un'anziana signora, che lo scorso dicembre è stata ricoverata in ospedale. Al ritorno la padrona di casa si è accorta che erano spariti 700 euro in contanti e numerosi monili in oro. Si è rivolta alla polizia che ha scoperto che la badante aveva eseguito una serie di vendite di preziosi presso un noto 'compro oro' di Ancona.

Gli investigatori si sono procurati delle fotografie del monili ceduti (documentate dal titolare dell'esercizio secondo le direttive questorili) dalla badante e commutati in denaro (oltre un migliaio di euro) e le hanno mostrate all'anziana che ha riconosciuto i suoi preziosi.

