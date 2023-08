Anticiclone subtropicale sull'Italia, torna il caldo africano: punte di 35 gradi al Sud (e 34° anche a Roma)

C'è chi ha già tirato fuori felpe e plaid. Ecco, presto potrebbe rimetterli nell'armadio. Perché il freddo di questi giorni farà presto spazio a una nuova ondata di calore, grazie a una progressiva rimonta anticiclonica di matrice azzorriana che conquisterà non solo il Mediterraneo ma anche gran parte dell'Europa nord occidentale, soprattutto il Regno Unito. All'interno dell'anticiclone - spiega 3B Meteo - si anniderà un'insidiosa depressione che porterà maltempo sulla Penisola Iberica e la Francia occidentale con forti temporali e nubifragi.

Anticiclone metà africano e metà azzorriano

Questa circolazione ciclonica molto stretta richiamerà dal nord Africa correnti molto calde che andranno a rinforzare il campo barico nel settore centrale del Mediterraneo. L'Italia si troverà dunque immersa in questa matrice anticiclonica ibrida, per metà africana (quella più occidentale) e per metà azzorriana (quella più orientale) con un tipo di tempo che sarà sostanzialmente stabile e soleggiato e di stampo pressoché estivo. Questa situazione potrà reiterarsi anche per l'inizio della prossima settimana.

Caldo africano, nuova ondata a settembre: temperature fino a 40 gradi. L'esperto: «Torna l'estate». Dove e quando

Dove saranno gli isolati temporali

Gli unici disturbi nuvolosi saranno legati alle deboli infiltrazioni umide relative alla depressione iberica che potranno stimolare la formazione di qualche isolato temporale pomeridiano nel pomeriggio della giornata di sabato sui settori alpini soprattutto occidentali e sull'Appennino centrale.

Nulla di più di questo.

Le temperature

Il contesto termico sarà caratterizzato da un aumento generalizzato delle temperature che potranno raggiungere i 30/31°C al Nord, i 32/33°C al Centro e i 34/35°C al Sud e sulle Isole maggiori.

Le previsioni

Per tutta questa settimana le temperature saranno sotto la media. Con possibilità, peraltro, di precipitazioni soprattutto al Nord. Nel fine settimana, invece, torneranno a salire, con la nuova ondata di caldo che viene dall'Africa. Per poi avere nuovamente un clima da estate intorno a martedì.