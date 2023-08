Caldo, quando torna? Con la tempesta Betty, l'autunno è già arrivato. Ma ci sarà una nuova fiammata

L'autunno è già qui? A giudicare dalle piogge abbondanti, a tratti alluvionali e dalle temperature, in diversi casi più che ottobrine, si potrebbe pensare che ci troviamo di fronte ad un prepotente ingresso della stagione autunnale sull'Italia, in netto anticipo sui tempi.

Uragano Medicane in Italia, temporali e grandinate eccezionali: raffiche di vento superiori ai 120 km/h. Cos'è e dove colpirà

Ma ci sono due considerazioni da fare, la prima: è vero che per convenzione l'autunno meteorologico inizia il 1° settembre (venerdì) ma è anche vero che normalmente l'andamento stagionale concede ancora ampi spazi all'estate fino a oltre la metà di settembre e talora anche in Ottobre. La seconda: i cambi stagionali non avvengono mai improvvisamente ma sempre a "gradini".