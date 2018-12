Positivo all'alcoltest, la polizia fa arrivare un amico a prenderlo. Ma è ubriaco anche lui

Ultimo aggiornamento: 11:38

È stato fermato dallae sottoposto all', a cui era risultato, anche se per legge non poteva mettersi alla guida. Gli agenti, a quel punto, non hanno avuto altra scelta: sequestrargli l'auto e fargli chiamare un amico che potesse venire a prenderlo. Peccato che anche l'intervenuto fosse: ora entrambi sono finiti nei guai. La singolare vicenda è raccontata dall'Unione Sarda : il, di, che si era già visto ritirare la patente per la guida in stato di ebbrezza solo un mese fa, era stato 'beccato' dagli agenti lungo lamentre eseguiva una manovra azzardata a bordo della sua. Il mezzo, però, era già stato posto in fermo amministrativo poiché privo di assicurazione e i poliziotti, dopo averlo sottoposto all'alcoltest, hanno registrato un tasso alcolemico di, pari a sei volte il limite consentito dalla legge.I poliziotti, a quel punto, non hanno potuto far altro che sequestrare il mezzo e invitare l'uomo a chiamare un amico che lo venisse a prendere per riaccompagnarlo a casa. Poco dopo, è giunto il, amico dell'uomo, a bordo di una. Gli agenti, insospettiti dal suo comportamento, hanno deciso di sottoporre anche lui all'alcoltest, scoprendo che anche l'amico del fermato guidava. Anche per il 48enne è scattato il ritiro della patente e una denuncia. La Megane è stata affidata al fratello del 48enne, mentre la Ford Fiesta è stata portata via con un carro attrezzi.