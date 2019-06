Giulia De Lellis e Iannone, la prima foto insieme è con la nipotina Matilde. Fan impazziti: «Bellissimi»

Giulia De Lellis e Andrea Iannone, alla fine la foto insieme è arrivata. Dopo la "falsa partenza" con la foto dell'ex gieffina al MotoGp in compagnia del fratello, ecco il primo scatto della coppia. E non si tratta di uno scatto qualsiasi. Nell'immagine postata su Instagram da Andrea Iannone, il pilota è abbracciato alla sua Giulia e alla piccola Matilde, l'amata nipote dell'ex gieffina. Insomma, una vera e propria foto di famiglia, che ufficializza l'unione più chiacchierata dell'estate. I commenti dei fan non tardano ad arrivare: «Bellissimi».

Andrea Iannone è stato l'ex fidanzato di Belen e l'ex cognata Cecilia Rodriguez non avrebbe preso bene la sua storia con l'ex collega di Grande Fratello Vip. Ci saranno reazioni dalla famiglia Rodriguez o dall'ex di Giulia De Lellis, Andrea Damante? Staremo a vedere

Ultimo aggiornamento: 23:33

