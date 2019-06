Giulia De Lellis e Andrea Iannone, la foto dal MotoGp rafforza i sospetti di una relazione

Andrea Iannone e Giulia De Lellis stanno insieme? I due sono stati paparazzati in diverse occasioni e il gossip ha preso consistenza ogni giorno di più. L'ex fidanzato di Belen Rodriguez sembrerebbe confermare le voci su una loro frequentazione, alla quale avrebbe contribuito il fratello della De Lellis, Peppe. Erano tutti e tre insieme al MotoGp di Catalogna e il campione di motociclismo ha immortalati i fratelli con la didascalia "Brothers Love" (amore fraterno).

Giulia De Lellis e Andrea Iannone, la reazione infastidita di Cecilia Rodriguez

Andrea Iannone potrebbe dunque essere riuscito a dimenticare la showgirl argentina, tornata nel frattempo tra le braccia di Stefano De Martino, padre di suo figlio. E la De Lellis potrebbe aver archiviato definitivamente la storia con Andrea Damante. Il dj veronese ha ammesso di essere stato lasciato. «Soffro per Giulia, ma provo a ricominciare... Mi ha lasciato lei. C'è solo grande amarezza e dispiacere. Questa volta so di non aver sbagliato non ho colpe», ha dichiarato l'ex tronista a "Spy". Nessun ritorno di fiamma, dunque, dopo la breve parentesi con il cantante Irama.

La stories di Iannone su Instagram è stata ricondivisa a stretto giro da Giulia De Lellis. La ragazza e Iannone, invece, sono stati beccati durante cene a Roma e Lugano. A iniziare le danze, secondo la ricostruzione di "Chi", sarebbe stato proprio l’ex di Belen Rodriguez, che, chiesto e ottenuto il numero della De Lellis, avrebbe cominciato a corteggiarla in modo abbastanza serrato. Lei, una volta capito che la relazione con Damante non poteva più andare avanti, l’ha chiusa definitivamente e ha accettato le avances del pilota.

Fondamentale nella dinamica della storia il fratello di Giulia De Lellis, Peppe (nella foto in un tenero abbraccio), grande amante delle due ruote. Per fargli un regalo la sorella avrebbe accettato l’invito del campione di MotoGP di presenziare nei box al Mugello. Dopo, i due sarebbero andati a Roma per un impegno di Giulia e una settimana dopo si sarebbero visti a Lugano, dove abita il pilota, per una cena di lusso e una notte in villa.

Ultimo aggiornamento: 19:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA