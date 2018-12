Ferragni e Fedz in viaggio di nozze alle Maldive: lui le fa la parodia

Fedez e Chiara Ferragni sono in viaggio di nozze verso le Maldive, come fanno sapere dai loro profili social. Da una story del rapper si vede che i due sono in attesa in un aeroporto. Fedez, durante l'attesa, si esibisce in un'imitazione di Chiara Ferragni.

«Hi guys, we are leaving for Maldive, such an amazing experience». Dal saluto «Hi guys», con cui la Ferragni apre solitamente le sue stories, si capisce di chi stia facendo l'imitazione Fedez. Anche perchè il rapper ha inserito un filtro che lo rende molto somigliante al volto della moglie.



«I'm so thankfull to the life, 'cause I love "love". Oh my gosh», continua Fedez. Nella story successiva compare di nuovo la Ferragni e il marito, non contento dell'imitazione, aggiunge un dettaglio che lei non sembra gradire molto: «Comuqnue amore il tuo filtro ha i denti gialli».

