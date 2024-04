Fedez e Chiara Ferragni, il "divorzio social" aumenta i rumors sulla coppia

Martedì 23 Aprile 2024, 13:27

Fedez e Chiara Ferragni hanno messo fine al loro follow reciproco su Instagram, segnando un evidente momento di crisi. Le voci parlano di un Fedez irato per motivi che coinvolgerebbero un altro uomo. Questo evento sottolinea una rottura significativa per una delle coppie più seguite d'Italia, alimentando ulteriori speculazioni sulle cause del loro divorzio social. Fedez e Chiara Ferragni, divorzio social: bloccati a vicenda su Instagram. «Il rapper furioso, c'entra un uomo»