Diletta Leotta, prima foto con il fidanzato Giacomo Cavalli (ed Elodie): su Instagram lo scatto durante la vacanza in Puglia

Non più solo gossip. Diletta Leotta pubblica su Instagram la prima foto con il fidanzato Giacomo Cavalli. Se fino ad oggi le immagini che ritraevano i due erano scatti rubati, ora la conduttrice di Dazn ha deciso di uscire allo scoperto. L'istantanea arriva dalla Puglia, dove la 30enne sta trascorrendo le vacanze.

Diletta Leotta e Giacomo Cavalli sono in vacanza in Puglia insieme con degli amici, tra cui Elodie. Il 28enne è figlio del velista Beppe Cavalli e ha ereditato dal padre la passione per questo sport. Non senza successo. Nei Mondiali del 2019 è stato il migliore tra gli italiani, in coppia con Jacopo Plazzi, nella gara sull'imbarcazione chiamata «49er».

Nella foto i due non solo soli. Con loro anche un gruppo di amici, tra i quali è possibile riconoscere la cantante Elodie. Un'immagine di una comitiva in vacanza, quella che si vede sui social. Ma è la prima dopo le varie immagini di Leotta e Cavalli che i paparazzi avevano diffuso attraverso i principali giornali di gossip.

