Ilary Blasi, spunta il nome del suo amico “speciale": il noto pr romano è un ex amico di Totti (ed ex flirt di Giulia De Lellis). L'ultimo gossip

Da quegli annunci (stringato per lei e di cuore per lui) del 12 luglio, che nessuno avrebbe voluto leggere, il gossip su Francesco Totti e Ilary Blasi non si è mai spento. Lui ormai non si nasconde (quasi) piu', e si fa paparazzare negli incontri fugaci con Noemi Bocchi. Lei prima è volata in Tanzania, poi a Sabaudia e ora è a Cortina. Cerca pace, ma anche su di lei i rumors si sono rincorsi.

Ilary Blasi, retroscena prima della separazione da Totti: c'entra il suo migliore amico

Ilary Blasi, i gossip si rincorrono

Si era parlato di messaggi che l'ex capitano giallorosso aveva trovato sul cell dell'ex moglie che non gli erano affatto piaciuti, si era parlato di un flirt con Luca Marinelli e si era parlato anche di Antonino Spinalbese. Avevamo poi scritto anche che per Ilary c'era da tempo un uomo personal trainer e pr che le faceva battere il cuore da un po' di tempo. Ma poi è uscita una bomba che ha fatto saltare la voglia di cercare l'uomo misterioso di Ilary: Totti andava da Noemi con la figlia Isabel. Da quel momento l'attenzione mediatica si è spostata nettamente e la carona del re di Roma ha cominciato a perdere di brillantezza. La situazione precipita con un Totti che va a Sabaudia e Noemi che lo "raggiunge" al Circeo. Non stanno insieme, certo, ma la vista del Monte della Maga Circe è la stessa e forse anche lo yacht su cui lei è stata vista salire era in condivisione. Poi ieri la notizia che probabilmente la nuova dama bionda fosse incinta ha fatto tremare la terra sotto i piedi anche a quei fan che avevano continuano a difendere in tutti i modi il Pupone. Ma la notizia si è rivelata una bufala, secondo quanto capito il gossip era partito da una semplice visita che Noemi avrebbe fatto in una clinica romana: è stata vista entrare alla Mater Dei e da lì le male lingue hanno ricamato il cappotto, d'uncinetto of course in perfetto mood Estate 2022.

Ilary Blasi, le vacanze da single sulle Dolomiti: shopping e scatti sexy

Ecco il presunto flirt dell'ex di Totti

Ma ora l'attenzione torna su Ilary, la moglie tradita, la donna forte che comunque si rialza. La donna che si mostra come mai ha fatto prima sui social.

E si torna sul presunto flirt che anche la conduttrice avrebbe già da tempo.

«Lui si chiama Cristiano Iovino tra i pierre più noti della Capitale. In passato anche amico di Francesco Totti. In questo ultimo mese è lui che consola Ilary Blasi, in modo amichevole, dopo la separazione con l’ex marito. Iovino, in passato, ha avuto un flirt con l’ex tronista Sabrina Ghio e l’influencer Giulia De Lellis. È stato anche l’ex storico di Zoe Cristofoli, oggi compagna di Theo Hernandez giocatore del Milan». Questo è quanto riporta The Pipol Gossip. Nessuna conferma né smentita, non ci sono foto, solo tante voci che si rincorrono da tempo. Stavolta fermaranno i rumor i diretti interessati? O continueranno a trincerarsi dietro un silenzio assordante facendo parlare solo il gossip?