Beckham e Victoria, anniversario di matrimonio: 24 anni insieme. Ecco cosa ha scritto David alla ex Spice

Sembra proprio una coppia di ferro quella di David Beckham e Victoria Caroline Adams. Almeno stando ai messaggi Instagram, l’ex calciarore David è un marito innamoratissimo e lo ricorda con la dedica alla sua Victoria, in occasione del loro ventiquattresimo anniversario. L’ex calciatore, 48 anni, ha pubblicato oggi su Instagram una foto ricordo con l’ex Spice, 49 anni, ricordando il giorno del matrimonio, avvenute il 4 luglio 1999 nella romantica cornice del Castello di Dublino.

David, marito innamoratissimo



«In questo giorno 4 luglio 1999: 24 anni e continuiamo a contare.

Alla migliore moglie, mamma e compagna di bevute (la maggior parte delle volte!). Buon Anniversario, ti amo tantissimo», ha scritto David Beckham, aggiungendo i nomi dei quattro figli Brooklyn, Romeo, Cruz e Harper Seven.

David Beckham: «Quando tutti dormono, pulisco le candele usate. Soffro di un disturbo ossessivo compulsivo»

«Buon anniversario alla mia coppia preferita al mondo!» ha subito commentato l’attrice di Hollywood Eva Longoria, migliore amica di Victoria Beckham. Nel frattempo la stilista inglese ha caricato sul suo account Instagram un video dedicato al taglio della torta nuziale, ricordando uno dei momenti più magici del party di matrimonio del luglio 1999. «Ti amo così tanto» ha scritto, taggando David Beckham.

Victoria Beckham, la dieta: da 25 anni mangia sempre lo stesso piatto per cena. Ecco i segreti della sua linea



Lo scorso anno, la coppia aveva deciso di celebrare il loro amore e il loro ventitreesimo anniversario di nozze a Parigi e poi si erano diretti a bordo dell’Orient Express a Venezia, città romantica per antonomasia. Non era stato però un viaggio intimo quello in Laguna, insieme alla coppia c’erano anche i genitori e i fratelli di Victoria: i signori Anthony e Jackie Adams, la sorella Louise e il fratello Christian.



La prima tappa del rapido tour veneziano era stato il ristorante “Da Ivo”. Dopo il pranzo, i due innamorati con al seguito la famiglia di lei, si erano concessi un bel giro in gondola sotto gli sguardi curiosi dei passanti e poi avevano fatto ritorno a casa per celebrare il compleanno della figlia Harper che compiva 11 anni.