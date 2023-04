David Beckham: «Quando tutti dormono, pulisco le candele usate. Soffro di un disturbo ossessivo compulsivo»

«Quando tutti sono a letto, vado in giro per casa, pulisco le candele usate, accendo gli interruttori in modo che siano correttamente allineati e mi assicuro che tutto sia in ordine». David Beckham rivela nuovi dettagli sul suo disturbo ossessivo compulsivo. “Tutto deve essere disposto in linea retta e [le cose] devono essere sempre pari. Quando metto le bibite in frigo devono essere di numero pari, se sono dispari ne tolgo una e la metto in un altro mobiletto. Se vado in un albergo, prima di rilassarmi devo mettere in un cassetto tutti gli opuscoli e i libri della stanza. Tutto deve essere impeccabile". Emergono nuovi dettagli sull'ossessione dell'ex calciatore per l'ordine e la pulizia, come rivelano le prime immagini della serie di documentari che Netflix presenterà in anteprima a fine anno sulla vita dell'ex calciatore.

Notti insonni

In una prima anteprima della serie, Beckham ammette che questo modello di comportamento lo costringe a stare sveglio la notte. Mentre tutti dormono, passa ore a pulire la villa londinese che condivide con la moglie, Victoria. E con la quale ha avuto quattro figli. Ad un certo punto del filmato, David viene persino visto litigare con Victoria per aver lasciato fuori il sale. "Pulisco molto bene la cucina, non credo che mia moglie apprezzi davvero", commenta alle telecamere.

Il parere di Victoria

"È così perfetto", aggiunge, prima di assicurare a suo marito che "lo apprezza". Tuttavia, scherza con il team tecnico: “Non crederci per un secondo. Sembra così sarcastica quando lo dice...". Convivere con questo disturbo non è facile. L'atleta inglese confessa: “Odio scendere le scale la mattina e avere tazze e piatti sporchi. Taglio la cera della candela, pulisco il vetro... questa è la mia fobia, avere una macchia all'interno di una candela. Lo so, è strano".

La villa

I Beckham vivono in una villa da 25 milioni di sterline - più di 28 milioni di euro - che hanno acquistato nel 2013 a Holland Park. Un'area fatta di viali alberati e grandi case vittoriane, oltre a tanti negozi, hotel, ristoranti e centri culturali attrazioni come il DesignMuseum. Ha otto bagni, sette camere da letto e ha anche palestra e spa.